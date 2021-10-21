空運指數連升6季 創3年半高

多類商品現增長 衣飾升幅最大

調查結果亦顯示，多個領域呈現增長，出口/轉口指數升5.9點至今季的49.1點。美洲地區領先，而歐洲地區則連續3個季度錄得改善。入口指數則升6.5點至今季的48.9點，改善速度較出口/轉口快，當中，中國內地增幅最大。產品方面，各類空運商品指數保持上升趨勢，其中衣飾指數上升18點至56點，是本季眾多商品中升幅最大；而亞太地區則是增長的主要動力。鐘表、首飾指數及食物、飲料指數同樣上升至49點，出口表現較入口為佳。

前景展望年內最高 對中美貿易略悲觀

生產力局首席數碼總監黎少斌預計，感恩節、聖誕節和農曆新年等傳統節日將導致今年最後一個季度的全球貿易需求再次強勁。

報告指出，儘管空運貿易指數快速回升，但本地空運用家的第三季盈利與第二季度相若；有70%受訪者錄得盈餘或收支平衡。至於貨運能力持續受全球疫情影響， 但有68％受訪者表示，雖然成本增加，但仍會繼續使用空運或海運。展望方面，儘管多個地區的受訪者對全球空運貿易的前景展望升至年內最高水平，但他們對中美貿易關係形勢略為悲觀。