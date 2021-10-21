比特幣撲6.7萬美元 創新高
文章日期：2021年10月21日
【明報專訊】美國首隻比特幣期貨ETF周二起開始交易，刺激比特幣價格昨晚繼續上揚。根據CoinDesk的數據，比特幣價格在香港時間昨晚接近10時升穿6.6萬美元，午夜前高見66,974.77美元，逼近6.7萬美元關口，超越4月中所創的6.49萬美元高位，創歷史新高。ETF本身不會對比特幣產生新的需求，但投資者可能會購入更多比特幣，期望對冲期貨價格。
ETF掛牌 投資者或多購比特幣
基金管理公司ProShares透露，旗下首隻獲美國證交會（SEC）批准上市的比特幣期貨ETF——ProShares比特幣期貨ETF（美：BITO）周二在紐交所上市首日，該ETF的資產值，由開市時2000萬美元種子資金，飈升至5.7億美元，反映投資者對虛擬貨幣資產熱情。
ProShares表示，BITO首天的交易額約為10億美元。該公司援引彭博社的數據，指其ETF是有紀錄以來，交易量第二大的新上市ETF。ETF Trends投資總監納迪格（Dave Nadig）表示，該ETF周二的大部分交易量似乎來自散戶，因為較少有大型機構投資者慣常進行的大宗交易。不過虛擬貨幣大好友、「科技股女股神」Cathie Wood旗下的ETF，周二尚未購入新上市的BITO。Cathie Wood表示，仍需仔細研究。BITO午夜前高見43.95美元，周二收報41.94美元，升幅達4.9%。另有幾隻比特幣期貨ETF的申請，可望稍後獲SEC批准。