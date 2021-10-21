PayPal擬收購 Pinterest股價彈兩成

道指標指逼近歷史高位

美股業績理想，投資者押注環球經濟復蘇，市場避險情緒降溫。美國10年期國債孳息率昨高見1.67厘，是5月中以來高位。長債孳息率向上，推動美元上漲，日圓兌每美元曾跌至114.585，為4年低位；每百日圓兌港元亦低見6.76。美股三大指數早段向上，道指早段高見35,630點，與8月中所創的歷史高位，相差不到1點。標普500指數早段高見4540點，距9月初歷史高位相差不到5點。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，如果未來數月的美國通脹以目前的速度持續攀升，聯儲局或需採取更進取的貨幣政策。

另外，共享辦公室WeWork透過與特殊目的收購公司（SPAC）BowX Acquisition（美：BOWX）合併，最快於周四在紐交所開始交易，股票代號為WE。這宗合併交易價值約90億美元，遠低於2019年WeWork上市計劃觸礁前最高的470億美元估值。BowX表示，該交易預計將為WeWork提供約13億美元的現金。

（綜合報道）

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