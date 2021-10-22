微創機器人首日招股 孖展超購45倍

微創醫療機器人合共發行3620萬股H股， 當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多15.64億元。昨日首日孖展認購，綜合14家券商，共借出71.75億元孖展額，超額認購倍數達45倍。當中富途證券借出19.29億元，輝立證券借出10.6億元，華盛借出8.6億元，信誠借出6.2億元，方德證券借出5.5億元，耀才證券借出4億元。

未有任何收入 上半年蝕2.4億人幣

微創醫療機器人同屬「微創系」，母企微創醫療上市多年，股價漲超4倍，旗下包括心脈醫療和心通醫療（2160）。心通醫療於今年2月上市，首日掛牌升54％。

據初步招股書顯示，微創醫療機器人過往未曾獲得任何收入，截至今年首6個月淨虧損按年擴大3.9倍至2.42億元（人民幣，下同），主要受研發成本及行政開支所致。2019年、2020年及2021年上半年，公司研發成本分別達6190萬、1.35億及1.60億元。

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