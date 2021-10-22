恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見

恒大系全線跌 合生曾升逾一成

受交易告吹拖累，恒大及恒大物業股價昨分別下跌約12.5%及8%，其他恒大系股份股價亦微跌；至於收購失敗的合生創展股價反告上升，全日最多曾升逾一成，收市報26.6元，升7.6%。

合生創展前晚發公告，表示與恒大訂立收購協議後不久，對方要求大幅更改條款，包括將收購代價改為直接支付予恒大，惟公司認為該安排並不符合合生創展一方利益，最終恒大仍未能根據協議履行義務，因此收購告吹；但恒大卻交出另一版本，指集團「從證監會以外其他方所得信息」，有理由相信合生創展未能符合對恒大物業作出全面收購要約的先決條件，因此行使權利解除或終止交易協議。

合生創展昨晚再發公告，重申交易告吹是因為恒大一方要求大幅更改條款，並表示不接受恒大所說「解除或終止協議」說法，稱在尋求法律意見後認為協議具有法律約束力，而收購事項亦毋須達成任何先決條件。

摩通料賣產之路更難行

事實上，今次交易告吹最大輸家肯定並非合生創展。摩通昨日發表報告，指恒大物業在今次賣盤失敗後，分析目前已上市物管股的淨現金狀况，有能力滿足全面收購恒大物業的同業寥寥可數，其中華潤萬象（1209）截至今年6月底止淨現金領先同業，金額約125億元人民幣（見圖）；截至昨日收市，恒大物業市值約509億元。該行分析指出，恒大物業更可行的套現途徑，可能是採用出售項目方式。

摩通又表示，在出售灣仔恒大中心及恒大物業控股權接連失敗後，恒大融資計劃將更形困難。該行提到，有指越秀地產（0123）董事會是基於恒大目前債務充滿不可預見性，擔心對收購資產帶來更複雜的問題，相信同樣憂慮會出現在愈來愈多潛在買家的考慮當中，因此估計除非政府方面對恒大的盡職調查有較明確的進一步公布，否則難以透過出售資產套現。