北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億

【明報專訊】除外資淨買入A股近日增加外，北水南下的金額亦有回升迹象，本月截至昨日僅8個交易日已有逾百億元淨流入。恒指近日亦稍為回勇，即使昨日一度回吐近300點，但收市仍守住二萬六關口，收市跌118點，報26,017點。