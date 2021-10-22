中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
文章日期：2021年10月22日
【明報專訊】中國聯通（0762）昨公布今年首3季業績，期內股東應佔盈利錄129.23億元（人民幣‧下同），按年增長19.4%。EBITDA按年增加2.2%至753.37億元，佔服務收入比33.9%。截至今年9月底，中國聯通的5G套餐用戶9月淨增788.4萬戶至1.37億戶，本年淨增約6611.5萬戶；去年同期未有公布相關數字。中國聯通績前收報4.08元，跌0.24%。
期內，中國聯通收入按年增加8.5%至2444.89億元，當中服務收入按年增加7.3%至2223.84億元，移動服務收入按年增加5.8%至1233.24億元，固網服務收入升9.1%至971.46億元，產業互聯網業務收入按年上升25.3%至409.25億元。
ARPU同比增長6.3%
另主要由於網絡和經營規模擴大，導致房屋設備使用成本、修理運行維護費及能耗成本增加，期內中國聯通的網絡、營運及支撐成本較去年同期增長14%。
中國聯通指出，旗下移動出帳用戶9月淨增260萬戶至3.16億戶，本年淨增約974.2萬戶；去年同期是減少929萬戶。該增長有效推動移動出帳用戶ARPU同比增長6.3%至44.3元。
另外，固網業務方面，本地電話用戶累計到達4710.3萬戶，9月淨減2.8萬戶，本年累計淨減23.6萬戶；較去年同期淨減598.1萬戶大幅收窄。