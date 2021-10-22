葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪

帝御入帳盈利料逾15億 等於市值大半

根據香港小輪中期報告，集團與帝國集團各佔50%股權、位於屯門合營發展住宅項目，第一期「帝御•金灣」、第二期「帝御•星濤」以及第三期「帝御•嵐天」開售至今，已售出約1680伙住宅單位，佔總數95%，銷售金額合共約82億元，即每方呎實用樓面面積平均售價逾15,300元。該地盤之總樓面建築面積約66.3萬方呎，預期將於2022年分期建成。

由於帝御系列待售單位以大單位為主，筆者估計，項目售罄後至少可套現90億元。根據資料，香港小輪及帝國集團於2016年8月以逾27億元投得帝御現址地皮，每方呎地價僅4085元，加上建築及其它發展成本，估計每方呎發展成本約1萬元。綜合而言，筆者估計香港小輪在帝御項目可分帳不少於45億元，盈利不少於15億元。 以昨日收市價5.49元計，香港小輪市值不足20億元，也就是說，帝御項目盈利料已等於大部分市值；另外，根據中期報告，香港小輪於6月底資產淨值近60億元，換言之，現時市值亦較資產淨值折讓三分之二。

除了帝御系列外，香港小輪於2018年6月亦以10.3億元獨資投得市區重建局於深水埗桂林街/通州街重建項目之合約，集團將可取得約9.8萬方呎之住宅樓面面積，地基工程已完成，上蓋工程亦已展開，項目擬於明年初推出市場、預期後年完成。

投資物業方面，受疫情影響，香港小輪上半年商舖毛租金收入按年減少2%至約5200萬元，當中，於6月底，城中匯商舖已全部租出，其他商舖之出租率，包括亮賢居、嘉賢居、港灣豪庭廣場及逸峯廣場，則介乎92%至99%之間。集團預計下半年收益仍將主要來自商舖租金收入。 另外，香港小輪上半年渡輪、船廠及相關業務錄得1690萬元盈利，相比去年同期錄得虧損410萬元屬顯著改善，主要由於船廠業務收入增加及政府資助渡輪業務的部分維修及保養費用所致。

香港小輪目前大股東為恒地（0012），持有1.19億股，佔發行股份33.41%；董事局成員林高演、歐肇基及何厚鏘等均是在本港商界經驗豐富、信譽良好的人物，相信會繼續為股東增值。該股去年每股派息0.25元，以昨日收市價5.49元計，息率逾4.5 厘。

擬5.5元或以下分段買入

大市走勢方面，筆者估計，美國聯儲局有機會在下月初議息會議便宣布退市，恒指近周反彈至現水平後，短期後市或轉趨波動。綜合上述分析，即使筆者認為香港小輪具中長線投資價值，但亦只會低吸，擬於5.5元或以下分段買入。

[葉創成 創富倉]