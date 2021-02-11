海茵莊園折實均呎破2萬康城新高 開放式戶389萬起 區內13年最低入場費

明報記者 容婌維

海茵莊園今日起開放設於太子始創中心示範單位予公眾參觀，並接受認購登記。項目首批價單定價400.8萬至914.5萬元，實呎19,558元至23,749元，即供付款最高僅3%折扣，單位折實價由388.8萬至887.1萬元，折實實呎18,972元至23,035元；其中折實價低於400萬元僅4伙。 值得留意，開放式戶折實約389萬元起，屬康城近13年來再現400萬元以下新盤。翻查資料，上一次出現400萬以下新盤，已追溯至2008年2月推出、由長實與南豐發展康城1期首都，當時2房入場費僅約328萬元。

九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳形容，項目開價為「莊園好價勢」，希望可助年輕人置業上車，直言項目有加價空間。首批入場單位為1座3樓B3室，實用面積203方呎開放式戶，折實實呎19,153元；最低入場1房戶為第2座2樓D2室，實用面積280方呎，折實價551萬元，折實實呎19,679元。呎價最低單位為第1座3樓B8室，實用面積428方呎，2房連儲物房間隔，折實價816萬元，呎價18,972元；最高呎價單位位處2座12樓A6室的1房戶，實用面積面積283方呎，折實價651.9萬元，折實實呎高見23,036元。

第2座一層32伙共用3部升降機

樓書顯示，項目分層佈局密集，第2座每層設有32伙，一幢設6部升降機，各分3部作高層及低層之用，換言之實際上每層住戶共享3部升降機，即平均10戶共享1部升降機，為近年罕見。資料顯示，九建同系土瓜灣單幢盤環海．東岸，提供1008伙，每個標準樓層設36伙，住戶共用6部升降機，每層約6戶共享1部升降機，市場一直認為海茵莊園即環海．東岸「翻版」，陳淑芳回應指出，海茵莊園屬莊園式宅邸，住戶猶如置身於莊園一般，不能與環海．東岸作比較。至於九建未來會否續採高密度細則發展，她表示會根據每個項目所在地審視規劃。

4年前每方呎補地價僅約2239元

海茵莊園所在之石角路1號地皮，前身為捷和神鋼廠，並非經由拍賣或投標奪得的住宅官地。翻查資料，九建2017年中與地政總署完成補地價，涉資約11.61億元，以項目可建樓面逾51.8萬方呎，折合每方呎樓面地價約2239元，即使較當時鄰近南豐LP10項目、批出每方呎補地價約2044元高約9.5%，但九建是次開售海茵莊園仍將獲利甚豐。