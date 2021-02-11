CCL四大指數四連跌 兩年來首見

最新報186.51點 重返今年6月水平

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.91點，按周跌0.47%，而CCL（中小型單位）報186.97點，按周跌0.37%；CCL（大型單位）報184.09點，按周跌0.18%。CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）四大指數連跌4周，是2019年10月（105周）以來首見，分別累跌2.12%、2.29%、2.02%及2.66%。

未反映施政報告對樓市影響

有關數據主要反映施政報告前，即約9月底至10月初的樓市狀况。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國宣布快將縮減買債後，CCL四大整體指數結束10周於歷史高位爭持，齊回軟兩周，CCL累跌1.28%，CCL Mass累跌1.68%，CCL（中小型單位）累跌1.37%，CCL（大型單位）累跌0.76%。樓價破頂後窄幅回軟，展望CCL回軟後將找到支持，並於高位反覆徘徊。