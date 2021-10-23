廣播道住宅地收17份標書
文章日期：2021年10月23日
【明報專訊】九龍塘廣播道79號、即啟用近半世紀的前港台教育電視大樓住宅地昨截標，是新一份施政報告公布後首幅截標官地，最終獲收17份標書，市場反應熱烈。大部分入標的發展商均以獨資競投，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、會德豐、華懋、嘉華（0173）、英皇（0163）、遠展（0035）、麗展（0488）、佳明集團（1271）、路勁（1098）、建灝地產、大鴻輝興業等，另富豪集團（0078）及百利保（0617）合資入標，中資則有中海外（0688）入標。
最高估值近16億 呎價2.2萬
中原測量師行張競達表示，廣播道地皮接獲17份標書，反應高於市場預期，相信地皮位處傳統豪宅區，供應罕有。值得留意，地皮鄰近交通繁忙的龍翔道，或有噪音問題，不過景觀相對開揚，預計項目將發展中型單位為主，加上廣播道一帶物業屋苑樓齡普遍超過20年，較新的住宅項目如尚御及逸瓏，樓齡亦已10年，故是次再有廣播道住宅地推出，具一定吸引力，加上投資額不算大，風險較低，吸引不少中小型發展商參與。
前香港電台教育電視大樓地皮面積2.39萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約7.16萬方呎，預計提供80個住宅單位，市場估值約7.81億至15.75億元，每方呎樓面地價約介乎1.1萬至2.2萬元。
灣仔友邦大廈擬重建逾25萬呎商廈
友邦早前就位於灣仔司徒拔道1號、即友邦大廈舊址，向城規會申請重建綜合用途大廈，據城規會文件顯示，坐落於商業地帶，面積約4.25萬方呎，申請人擬以6倍地積比率發展，計劃重建為一幢18層商廈，另設4層地庫停車場，總樓面約25.4萬方呎，最快2023年底落成。