華為中芯列黑名單後 仍獲美數百億美元技術出口

據文件顯示，美國政府在上述期間，向華為供應商批准了113項出口許可，當中有80項為非敏感物品，整批總價值達610億美元（約4745.8億港元）；同時批准188項中芯國際出口許可，包括121項非敏感物品，整批涉及近420億美元（約3267.6億港元）。另數據指出，期內向華為出貨的申請有約69%獲批，而中芯國際供應商的許可證申請更有九成獲得批准。

華為獲批准113項出口許可

報道刺激中芯國際昨日股價升4.75%至23.15元。另瑞聲科技（2018）昨升3.8%，舜宇光學（2382）升1.8%。

報道又指出，相關數字或引起對華「鷹派」人士的爭議，其中包括要求公布上述許可數據的共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul），他直指美國需要在技術轉讓的問題上，提供透明度，以符合國家利益。

不過，美國商務部則回應指出，獲批的許可證申請不代表實際出口數量，而所有許可證中僅有約一半會被使用。當局補充指出，涉及華為和中芯國際的出口許可證申請是根據美國前總統特朗普制定的政策處理，並非由現任總統拜登所制定。資料顯示，即使在特朗普執政期間，華為遭列入黑名單後，仍有價值870億美元（6768.6億港元）出口許可申請獲批。