外資淨買A股 連續兩日破百億元人幣
文章日期：2021年10月23日
【明報專訊】內地A股近期雖然不及港股表現好，但外資趁機大手買入，昨日外資透過滬、深股通淨買入A股達131.82億元人民幣，單日規模創近4個月以來最多，而且連續兩日淨買入破百億元，是去年10月以來首見。但A股昨日個別發展，上證綜指跌0.34%；深證成指升0.33%；滬深300升0.64%；深圳創業板升0.17%。
單日規模創近4個月以來最多
恒指則連升4周，本月以來已累升逾6%。昨日繼續在26,000點附近上落，收報26,126點，微升109點或0.42%，成交額達1243億港元。截至昨晚10時半，恒指即月夜期報26,202點，高水75點。
國指昨收報9356點，升0.9%。恒生科指收報6754點，升1.78%。比亞迪（1211）創上市新高，見296.8元，收報295.4元，升4.75%。下周一公布第三季業績的匯控（0005）收報46.5元，無升跌。
恒指全周累升3.14% 連升4周
總結全周，恒指累升3.14%或795點，升幅是2月5日後最大，而且連升4周，是近9個月最長。本周表現最佳的藍籌是阿里健康（0241），累升18.42%，龍湖（0960）累升13.53%居次，安踏（2020）亦累升一成。中石油（0857）表現最差，本周累跌3.23%。