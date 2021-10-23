外資淨買A股 連續兩日破百億元人幣

【明報專訊】內地A股近期雖然不及港股表現好，但外資趁機大手買入，昨日外資透過滬、深股通淨買入A股達131.82億元人民幣，單日規模創近4個月以來最多，而且連續兩日淨買入破百億元，是去年10月以來首見。但A股昨日個別發展，上證綜指跌0.34%；深證成指升0.33%；滬深300升0.64%；深圳創業板升0.17%。