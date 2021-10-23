招行房地產不良率急升0.22百分點 稱相關貸款資產質量「在可控範圍」

明報記者 歐陽偉昉

截至第三季末，招行房地產企業貸款餘額為3588.74億元（人民幣．下同），較去年底增加165.54億元，佔該行貸款6.93%，佔比較去年底下降0.31個百分點。招行表示，該行房地產業務客戶結構良好，高信用評級客戶餘額佔比86.74%。

招行表示，及後會繼續針對房地產企業，實施行業限額和客戶限額管理，聚焦中心城市和戰略客戶，持續調整房地產客戶及區域資產結構，並監察房地產項目資金運用情况。

整體不良貸款率按季跌0.08百分點

整體而言，招行整體不良貸款率為0.93%，按季下跌0.08個百分點，較去年底則降0.14個百分點，不過因為信用卡貸款逾期認定時點調整影響，關注類貸款率為0.82%，按季上升0.12個百分點，較去年末上升0.01個百分點。

今年首9個月，招行信用減值損失為562.74億元，按年上升7.21%，第三季則為143.79億元，按年上升19.35%。首三季而言，雖然其中的貸款及墊款減值損失急降72.64%至112.41億元，不過投資及其他信用減值損失按年上升2.94倍，至450.33億元。招行解釋，考慮經濟復蘇和疫情演變仍有較多的不確定因素，國內經濟仍處於恢復之中，跨行業、跨領域可能形成交叉風險，因此該行在對企業的表外貸款、銀行同業和金融投資類資產，審慎計提損失準備，以提升風險抵補能力。

第3季純利324.65億 按年升21%

招行首三季純利為936.35億元，按年上升22.21%，第三季純利則為324.65億元，按年上升21.07%。受惠於貸款增長，首三季淨利息收入按年上升8.74%至1506.38億元，淨利息收益率按年跌0.03厘至2.48厘，不過單計第三季則按季上升0.01厘至2.47厘，主要受惠於信用卡貸款增長較快，加上存款準備金率下調，改善生息資產結構。