財匯局修例通過取代會計師公會職能
文章日期：2021年10月23日
【明報專訊】立法會昨日三讀通過《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》，財匯局繼2019年後再度獲擴權，逐步取代會計師公會職能，包括改由財匯局負責發出會計執業證書和為會計師事務所及執業法團註冊，以及為核數師註冊；至於查察、調查及紀律處分的職能，原本僅針對上市公司核數師，改革後則涵蓋執業單位及所有會計師。局方強調，將沿用公會的相稱原則來執行規管工作，並較嚴格地規管上市公司核數師。
財匯局表示，會計師公會將繼續擔當專業組織角色，負責會計師註冊和有關專業資格及培訓的職能，並就會計師設定專業標準和持續專業發展的要求。不過，財經事務及庫務局長許正宇昨日表示，隨着財匯局在新制度下的職能擴大，日後該局除了履行獨立的規管職能外，亦將同時加強自身推動行業發展職能的相關工作，包括培訓專業人才、強化持續專業進修等。
稱會計師公會將續擔當專業組織角色
許正宇並稱，在改革實施首年，政府將豁免收取發牌及註冊的費用，豁免期過後的首數年間，政府也計劃將費用凍結在不高於公會現正收取的相關水平。財匯局在執行擴大職能初期，因政府豁免以及凍結申請費用而導致的額外支出，將運用政府早前提供的種子資金餘額支付。他同時透露，將設立法定諮詢委員會，由會計業內人士、服務使用者和其他持份者組成，向財匯局提供意見。
財匯局早於2006年成立，當時僅負責調查上市公司及其核數師的失當行為，經過多年來與公會的拉鋸後，終在2019年獲賦予更大權力，有權就上市公司核數師進行查察、調查和紀律處分，以及監督公會法定職能（見表）。至昨日再通過新例進一步擴權。