神華首3季賺412億人幣 按年增26.7%
文章日期：2021年10月23日
【明報專訊】多家資源礦業股昨日公布截至9月底止第三季度業績。中國神華（1088）季內受惠於銷售量及價格上升，收入按年增長45.6%，達889.7億元（人民幣．下同）；股東應佔溢利達147.77億元，按年增長21%；三個季度合計盈利412.77億元，按年增長26.7%。該集團昨績前收報17.86元，跌4.08%。神華指出，主業煤炭業務方面，第三季商品煤產量達7180萬噸，按年增長1%； 煤炭銷售量則達1.208億噸，按年增長2.2%。
按合同種類劃分，通過長期協議、現貨及坑口價銷售則近3.61億噸，按年增長11.8%；每噸平均價為537元，按年上升32.9%；內地銷售佔比98.6%，按年減少0.8個百分點。發電業務方面，雖受惠於售電量增長，致首三季收入按年增長27.2%，達到453.19億元，但是燃煤採購價上漲，則致毛利按年大減40.9%至52.07億元。
招金首3季淨利潤急跌96%
招金（1818）方面，截至9月底止首三季營業收入為53.63億元，按年減少7.55%；淨利潤只有3492.07萬元，按年減少96.08%；經營活動產生的現金流量淨額則達8.68億元；現金及現金等價物則淨增加16.73億元。該集團昨日收市報5.7元，升0.53%。