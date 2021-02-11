維達收入增長放緩 上季EBITDA跌近兩成

股價昨逆市跌6.8%

維達昨日股價跌6.8%至21.8元，全日成交1.11億元。集團第三季總收益為41.06億元，按年增長7.2%。其中33.44億元為紙巾分部，整體佔比逾八成；另7.62億元則來自個人護理分部。季內毛利增加1.7%至14.37億元，毛利率則縮窄至35%。

總結首3季，集團總收益升15.1%至131.9億元，當中包括108.52億元屬紙巾分部，23.38億元為個人護理分部。期內經營溢利錄得15.65億元，同比回落13.1%；息稅折舊攤銷前溢利則縮減5.9%至24.92億元。集團指出，內地受新冠變種疫情反覆及水災影響，加上馬來西亞因封關令供應鏈短暫中斷等，導致多個市場整體消費放緩；集團指，雖然短期面臨挑戰，未來仍將通過品牌建設、產能升級，商業能力提高及產品結構優化，繼續推動可持續增長。