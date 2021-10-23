聯儲局頒布新規 禁高官買個股

金融市場遇壓將禁止任何買賣

此外，當金融市場的壓力增加，聯儲局高層將不准進行任何買賣。這些交易新規，適用於聯儲局12個地區儲備銀行行長、7名聯儲局理事，以及一些負責籌備貨幣政策會議的高級職員。在交易完成後，地區儲備銀行行長必須在30天內披露交易信息。此外，鮑威爾在內的官員須剝離持有的個別債券，而鮑威爾目前持有一些州和縣政府發行的證券。

聯儲局的新聞稿表示，新規旨在防範任何利益衝突。鮑威爾的聲明稱，這些嚴格的新規提高了道德標準，從而向公眾保證，所有高層都專注履行聯儲局的使命。根據財務申報，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）以及在上月底至本月初宣布請辭的達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan），與波士頓聯儲銀行長羅森格倫（Eric Rosengren），都曾在聯儲局去年因應新冠疫情推出緊急措施期間，進行過大規模金融交易。鮑威爾也被質疑在去年10月美股大跌前大手沽貨。

（綜合報道）

[國際金融]