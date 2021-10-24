上季純利增近4倍帶動股價 Tesla市值超fb

本月累升17%

Tesla第三季交付量按年增長73.22%，綜合毛利率亦好過預期的26.6%。瑞信月中報告指出，Tesla自行編寫不少晶片程式，可按需要快速調整晶片供應來源，受供應短缺問題影響少於其他車廠。其股價本月至今累升17.31%。今年初看淡Tesla的著名投資者Michael Burry，在本月中表示旗下基金不再持有Tesla短倉。女股神Cathie Wood旗下方舟投資管理申報減持80,354股。在港上市的實德環球（0487）亦持有Tesla共32,250股，市值2933.7萬美元。

另外，社交媒體Snap（美：SNAP）上周四公布業績時表示，蘋果（美：AAPL）調整私隱政策，將令客戶減少廣告開支，既拖累Snap上周五急挫26.59%，亦打擊以廣告收入為主的facebook和Alphabet（美：GOOG），分別跌5.05%和3.04%。Thornburg組合經理Sean Sun稱，因為供應鏈出現問題，貨物困在貨船而未能銷售，亦令客戶減少這些貨品的廣告開支。

納指上周五跌0.82%，收報15,090點，標普500指數亦跌0.11%，收報4544點，包括社交媒體的標普通訊行業指數跌2.28%，為表現最差行業指數。

不過，道指升0.21%報35,677點，主要受惠於美國運通（美：AXP）第三季盈利好過預期，上升5.41%所帶動。標指全周升1.6%，納指和道指分別漲1.3%和1.1%，為自7月初以來首次連升3周。

道指連升3周 7月初以來首見

特朗普概念股走勢強勁，擬與特朗普新社交平台合併上市的SPAC（美：DWAC）周五再升1.07倍，在特朗普競選總統時提供手機應用程式服務的Phunware（美：PHUN）更升4.71倍，兩者均因升幅過急多次觸發熔斷。ADR港股比例指數收報26,005點，跌0.46%。