自動化發展慢 美港口卸貨大擠塞 白宮「港口沙皇」：基礎設施停留祖父年代

資料來源：Politico、商業內幕、紐約郵報、彭博社、路透社

美國是全球最大進口國，但為美國處理約四成進口貨櫃的加州洛杉磯港和長灘港，效率比很多發展中國家的港口還要低。根據世界銀行和IHS Markit編制的貨櫃港口績效指數（Container Port Performance Index），洛杉磯港和長灘港分別排名328及333。這指數統計了全球351個港口的排名，按每次貨船停靠港口的總時數（即貨船到達港口至完成卸貨離開泊位的時間）等資料，定出排名先後。排名第一的是日本橫濱，香港排第7。在港口速度和效率方面，沒有一個美國港口打入前50名。

績效指數 前50名沒美港口

當貨船等候卸貨的時間愈長，美國商店的缺貨問題就愈為嚴重。當貨品愈短缺，其價格漲幅愈大，對消費者的影響也愈大。面對聖誕節的購物旺季臨近，美國總統拜登於本月13日宣布，洛杉磯港和長灘港實施每周7天、每天24小時全天候運作，但物流瓶頸仍未見紓緩。根據南加州海上交易所（Marine Exchange of Southern California）的數據，截至上周三（20日），洛杉磯港及長灘港等所在的聖佩德羅灣（San Pedro Bay），仍有超過70艘貨櫃船在等候卸貨。

全球很多港口已是每天24小時運作。美國航運業顧問門羅（Jon Monroe）說，中國的港口碼頭通常全天候運作，許多流程都由機械自動化進行，罕有人力問題。至於洛杉磯港和長灘港，由於夜間和周末的工人成本高昂，以往的工作天最多運作16小時。南加州港口的貨櫃裝卸工人年薪在10萬美元以上，另獲醫療保險及退休金，是薪酬最高的藍領工種之一。不過全面自動化，意味部分藍領工人將失去高薪職位，令機械自動化問題在美國社會引起巨大爭議。北美最大的海上運輸工會——國際碼頭工人協會（International Longshoremen's Association）與港口營運商簽訂的合約，限制港口的一些設施自動化，以免犧牲工人的飯碗，合約有效期至2024年9月。代表美國西海岸工人的國際碼頭和倉庫工會（International Longshore and Warehouse Union）主席亞當斯（Willie Adams）表示，不會容忍自動化貨櫃裝卸設備。

被共和黨批評在物流危機期間請育兒假的運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）稱，功能失調的港口，是美國需要通過基礎設施法案的原因之一。不過紐約前副州長麥考伊（Betsy McCaughey）指出，拜登的重建美好計劃（Build Back Better Plan），有170億美元的港口開支主要用於減排、維修及清理水道淤塞，並非用於裝卸設備自動化。

工會與港口簽約 限制自動化

目前的港口設施，已追不上網購興起帶來的需求增長。長灘港執行董事科爾德羅（Mario Cordero）表示，今年1至9月，長灘港處理的20呎標準貨櫃數量增長24%，他將這升幅部分歸因於電商訂單激增。消費者需求上升加劇了物流混亂。科爾德羅稱，只有40%貨櫃船依時抵達長灘港，這導致卸貨，以及透過貨車將貨物運往目的地的時間進一步推遲。他警告當地港口的物流瓶頸將延至今年底，呼籲消費者盡早購買聖誕節禮物。

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