拜登：考慮調動國民警衛隊駕貨車

美國總統拜登上周四表示，若供應鏈瓶頸仍無法紓緩，他將考慮出動國民警衛隊提供協助。他指聯邦政府正設法增加貨車司機人手，如果司機持續短缺，會考慮召集國民警衛隊駕駛貨車，分擔物流工作。

長灘港執行董事科爾德羅（Mario Cordero）表示，物流問題由來已久，其港口在2015年所進行的一項研究顯示，貸櫃車拖頭及放置貨櫃的貨車底盤也相當短缺。

科企研創新運輸加快送貨

提升港口效率的關鍵，除了推動自動化的貨櫃裝卸設備，把貨物更快裝上鐵路網絡或貨車運走，也要更高效的陸上運輸網絡。美國科技企業正研究一些開創性的運輸方式，例如美國運輸技術公司「維珍超迴路列車」（Virgin Hyperloop）正打造於地下真空管道運行的全球最快磁浮列車。

該公司預期，超迴路列車未來的最高時速可達1080公里，估計由洛杉磯到三藩市的615公里路程，只需要45分鐘，且不會產生碳排放。Virgin Hyperloop在內華達州沙漠進行的測試顯示，500米的距離只需15秒。此外，汽車製造業也在研究自動駕駛貨櫃車隊，以及為自動駕駛汽車而設的專用車道，可能成為未來城市規劃的一部分。不過這些創新構思同樣引起以機器取代人力的爭議。

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