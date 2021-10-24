港產智能安全帽累銷逾3000件

Dasloop智能安全帽具備多項功能，可以檢測到工人是否有戴上它，並透過多種技術（如GPS、Wi-Fi、藍牙或窄頻物聯網NB-IoT）對室外或室內工作的建築工人進行定位，亦可以監察工人的心跳和體溫，工人是否跌倒或靜止，以及提供防碰撞預警功能（當工人和地盤車輛或建築機器接近到預設距離時）。若有需要，地盤管理層還可以透過雲端平台向工人廣播，一次過同時通知他們緊急撤離現場等。

這產品在本地研發、組裝和測試，最新型號發展至第二代半，稱為Dasloop G2S，重490克，比第一代的650克輕了160克。與傳統安全帽相比，重約100克。在今個月底的貿發局「秋季七大貿易展」中，該公司會展出Dasloop G2S和配套設備。隨着本地業務開始上軌道，該公司亦準備衝出香港，最近已在台灣開設分公司，稍後會在澳洲開設分公司。

明報記者 薛偉傑

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