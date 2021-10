Facebook 的元宇宙 如無意外

Facebook公布改名在即,有網民冷嘲熱諷建議改為「The Good And Nice Company, Not At All Evil」,也有偽懷舊建議「My Space 」。當然這些大概都不會成事,有人發覺最近Facebook頻頻出手搶奪了幾個meta 的網址如「meta.com」「meta.org」,估計大概名字會更Metaverse元宇宙關係密切。

品牌重整背後的真改變

除Facebook話想改名,早前內地手機品牌小米也公佈將logo變圓角再棄用,到Google改名Alphabet,公司集團品牌改名或重整品牌(Rebrand)都是一件重大的事情,並不是改改Logo而已,值得留意的是背後品牌理念和價值,甚至是發展方向是否有重大的改變。今次Facebook改名,如果真是元宇宙的方向走,也是有跡可尋。

Facebook Mark仔的虛擬會議

Mark Zuckerberg早前邀請世界各地不同知名人士用Horizon Workrooms開虛擬會議,展示了集團將Metaverse帶入應用層面的一個里程。由多年前收購Oculus,着手製作Avata,用照片建構虛擬空間等等,都是Facebook建構公司Metaverse的點點滴滴。姑勿論名字是否真的走這個方向,整個集團朝這個發展方向走大概是錯不了。

元宇宙的架構發展

元宇宙這個名字最近在財經科技界大熱,這個名詞來自由作者Neal Stephen撰寫的小說雪崩Snow Clash,簡而言之可說是VR虛擬世界的加強版。值得思考的是,這個最近稱為元宇宙,在小說內稱為超元域的空間,是否朝着1992年小說中的由協議組織中央管理,還是朝着互聯網3.0的方向更加去中心化走?當大家見到不少人將區塊鏈的NFT連繫到Metaverse去討論未來,大概心中有個答案。

Metaverse對應的營銷策略

很多科技的應用沒有想像中的遠,我在一些Marketing的培訓當中已經試過即場示範用人工智能編寫文章,這都已經成為可以應用的科技。Metaverse雖然還是比較留於概念階段,但在制定商業和營銷策略時,除了最基本的科技轉型,我覺得CRM 和用戶體驗都是跟Metaverse關係密切的兩個環節,你有放在發展計劃當中嗎?