Facebook 的元宇宙 如無意外

Facebook公布改名在即，有網民冷嘲熱諷建議改為「The Good And Nice Company, Not At All Evil」，也有偽懷舊建議「My Space 」。當然這些大概都不會成事，有人發覺最近Facebook頻頻出手搶奪了幾個meta 的網址如「meta.com」「meta.org」，估計大概名字會更Metaverse元宇宙關係密切。

品牌重整背後的真改變

除Facebook話想改名，早前內地手機品牌小米也公佈將logo變圓角再棄用，到Google改名Alphabet，公司集團品牌改名或重整品牌(Rebrand)都是一件重大的事情，並不是改改Logo而已，值得留意的是背後品牌理念和價值，甚至是發展方向是否有重大的改變。今次Facebook改名，如果真是元宇宙的方向走，也是有跡可尋。

Facebook Mark仔的虛擬會議

Mark Zuckerberg早前邀請世界各地不同知名人士用Horizon Workrooms開虛擬會議，展示了集團將Metaverse帶入應用層面的一個里程。由多年前收購Oculus，着手製作Avata，用照片建構虛擬空間等等，都是Facebook建構公司Metaverse的點點滴滴。姑勿論名字是否真的走這個方向，整個集團朝這個發展方向走大概是錯不了。

元宇宙的架構發展

元宇宙這個名字最近在財經科技界大熱，這個名詞來自由作者Neal Stephen撰寫的小說雪崩Snow Clash，簡而言之可說是VR虛擬世界的加強版。值得思考的是，這個最近稱為元宇宙，在小說內稱為超元域的空間，是否朝着1992年小說中的由協議組織中央管理，還是朝着互聯網3.0的方向更加去中心化走？當大家見到不少人將區塊鏈的NFT連繫到Metaverse去討論未來，大概心中有個答案。

Metaverse對應的營銷策略

很多科技的應用沒有想像中的遠，我在一些Marketing的培訓當中已經試過即場示範用人工智能編寫文章，這都已經成為可以應用的科技。Metaverse雖然還是比較留於概念階段，但在制定商業和營銷策略時，除了最基本的科技轉型，我覺得CRM 和用戶體驗都是跟Metaverse關係密切的兩個環節，你有放在發展計劃當中嗎？