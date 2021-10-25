華置現投資者掃貨 私有化或添變數 須「數人頭」降否決門檻 分析料成敗俱有利可圖

明報記者

華置於本月7日在公布獲大劉夫婦提出私有化復牌，股價單日大升逾三成，其後成交量顯著增加，撇除9月29日股價大升突然停牌，此前半年平均每日成交約34萬股，而在復牌至今平均成交量升至近540萬股。根據中央結算系統（CCASS）資料，其間不少券商持倉都見明顯增加，當中以持倉增加最多的10間券商為例，有5間此前均無持有或僅持小量華置持倉，涉及近1800萬股，似乎反映或有新投資者正在「掃貨」。

倘祭出「人海戰術」 私有化或遇困難

過去上市公司獲提出私有化，均有投資者會藉不同方式獲利。據市場消息指，有投資者今次亦覷準華置私有化，在市場上收貨「狙擊」或協助「維權」。由於華置屬百慕達註冊成立公司，因此私有化門檻與近年成功私有化的老牌港資公司如合和、會德豐等不同，除在股東特別大會上持股多於一成的出席獨立股東反對，私有化將會失敗外，華置股東會上更要「數人頭」，即一旦在出席的獨立股東，過半人數提出反對下，亦會令私有化失敗，意味一旦有投資者祭出「人海戰術」，華置私有化即會遇上困難。

股價急挫再提私有化惹爭議

事實上，市場普遍對大劉今次在「炒燶」恒大，拖累公司股價急挫後提出私有化做法頗有爭議，加上華置早年大手出售手上物業，雖然亦慷慨派息回饋股東，但同時亦將大量資金投資於恒大及其他內房股，最終令公司可能因此錄得逾百億投資虧損。

大劉甘比表明不加價 股東難逼宮

不過，有在港從事家族基金管理工作人士認為，大劉夫婦在私有化公告中已表明不會加價私有化，投資者恐怕難以藉「逼宮」要求大股東加價，加上以大劉在股壇的一貫作風，難以想像他會向投資者「就範」。不過，他認為單從華置在公布私有化後，股價一直低於4元私有化作價（見圖2），倘投資者在判斷「逼宮」不成後轉為贊成私有化，相信仍有微利可圖。