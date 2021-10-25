恒大稱廣東逾10項目復工

全力落實政府「保交樓」要求

文章指出，年初以來，樓市嚴厲調控讓恒大陷入危機，旗下全國數百個項目如何復工、按期交樓，牽動社會神經，惟恒大深圳公司旗下深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山等地逾10個項目正有序復工，全力落實政府「保交樓」要求。

集團更在文章中羅列復工復產項目及圖片，指其中進度較快的有深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等，皆已進入室內裝修階段，將陸續向業主交付；深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等項目，部分樓宇已於近期陸續封頂。各項目皆按照施工計劃緊鑼密鼓地進行。

稱公司為外界「打一針強心劑」

文章稱，在恒大全力推動「保交樓」的背景下，深圳公司在復工復產上的積極表現將可為外界「打一針強心劑」，指隨着購房者和市場信心的恢復，以及近期樓市頻吹「暖風」，對危機中的恒大乃至所有房企而言，無疑是一個重大利好。