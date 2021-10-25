越秀房託供股融資 籌78億購母企穗商廈

「100供37」比例 供股價3.2元

越秀金融大廈位於廣州天河，總建築面積為21萬平方米，包括地上68層大樓（包括4層零售商場及64層寫字樓），並擁有827個地下停車位的4層車庫。根據供股公告，越秀房託股東每持100個基金單位將可認購37個基金單位，每單位供股價為3.2港元，以發行最多12.34億個基金單位計，最多集資逾39億港元；供股價較越秀房託上周五（22日）收市價3.67元折讓12.8%。越秀地產目前間接擁有越秀房託約38.7%股權，連同此前因收購廣州國金中心須發行的基金單位代價部分，越秀地產持股量將升至43.7%。

越秀地產表示，將於是次交易將錄得13.66億元稅後收益，所得淨額將用作集團的營運資金。集團指，出售物業有助於施行公司長期企業戰略，並且通過公司及越秀房產基金採用的互動和資本有效模式，在增長和穩定之間創造和維持可持續平衡。這種互動模式有望同時帶動公司及越秀房產基金的長期增長。