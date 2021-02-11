「彩虹經濟」商機 帶挈旅業GDP
文章日期：2021年10月25日
【明報專訊】隨台灣同婚合法化，不但引起鄰近地區對同志議題的關注，也帶動「彩虹經濟」商機。雖然各地政府未有正式統計，但大眾普遍認為LGBT佔全球人口5%至10%，相當於3.94億至7.87億人。據資產管理公司LGBT Capital估算，2019年全球LGBT群體的年度消費能力約為3.9萬億美元（約30.42萬億港元），當中亞洲佔約1.4萬億美元或35.9%。
LGBT旅遊商機 估佔港GDP約1.12%
彩虹商機不單在於婚禮產業，其實對旅遊業亦帶來不少潛在貢獻。根據LGBT Capital數據，香港在2019年來自LGBT國際旅遊的GDP預計為42億美元（約327.6億港元），佔本地GDP（國內生產總值）約1.12%。彩虹經濟是否藍海存有爭議，但絕不應忽視這個小眾市場，讓多元包容融入日常。
事實上，LGBT社群也有如奧運會般、四年一度的「同樂運動會」，包含多個體育項目、藝術與文化活動、開幕及閉幕典禮，香港亦成為亞洲首個成功申辦「同樂運動會」的城市；惟現已延期至2023年。為期9天的活動，原定計劃預計能夠吸引1.2萬名參加者和7.5萬名觀眾參與，並為本港帶來接近10億元經濟效益，相信有助過去兩年受疫情重挫的旅遊業和航空業復蘇。