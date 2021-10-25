新時代斥6000萬加國建油井

冀一年內回本 短期續在美加物色新項目

鄧永恩指，加拿大項目現時儲量達4400萬桶油當量（BOE），約95%為燃氣，項目去年日均產量已達1.38萬桶油當量。集團擬投資不少於1000萬加元在未來多鑽3至4口井，預期一年內回本。他又表示，會在項目投入碳中和設施，將生產時釋放的二氧化碳收集後用作推動天然氣排出，提高生產效率及將碳排放權轉售，同時有助未來避免繳付倍增的碳稅。另該項目尚有一幅用地，集團會研究用作發展高科技種植及數據中心等，料半年內有眉目。

鄧永恩稱，看好油價走勢，短期內仍會繼續在美、加等地物色新項目，但是預期收購價上升，因此物色新項目時不會太進取及焦急。

至於集團原有的阿根廷油田項目，受阿根廷披索過去2至3年持續貶值，加上當地原油售價較國際市場有25%至30%折讓，集團不排除採取措施處理該項目。