《幫你格價》：虛銀搶客 獎賞大激鬥

眾安銀行：信用卡帳單分期 享現金回贈

眾安銀行（ZA Bank）是8家虛擬銀行之中，功能最齊全，而且現時優惠較多的。活期存款利率方面，帳戶餘額 20萬元以下0.7厘；帳戶餘額 20萬元以上0.01厘。至於定存利率則較低，3個月定存利率為0.65厘，6個月及12個月為0.5厘。活期存款的最大優勢是每日賺息，假設帳戶持有人存入20萬於戶口，7天已可獲利26.85元，而且急需用錢亦可靈活提取。

除存款功能外，個人貸款方面包括有稅季貸款、信用卡帳單分期計劃、百分百擔保個人特惠貸款；企業貸款方面包括千萬貸（中小企擔保）及循環貸。目前稅季貸款提取20萬元或以上，及還款期6至36個月的稅貸，實際年利率享1.75厘。另外，信用卡帳單分期計劃可享每找卡數1萬元，享現金回贈，如分24個月還款，回贈比率為0.5%，若分60個月，現金回贈為2%。

眾安銀行的另一個特式是可以在App內購買保險，包括人壽保、自願醫保、癌症保、意外保及心中保，由於保險沒有儲蓄成分，因此保險亦較廉宜，如每年50萬元保額連同意外住院支援，每月月費為61.67元，申請人可靈活揀選個人需要如意外應急錢、傷殘及斷肢保障等。至於其他推廣優惠方面，以ZA Bank扣帳卡每消費10元以上，可參加「最勁抽」抽獎，有機會抽中簽帳額 200%回贈獎賞，並以ZA Coin形式發放，每天上限20次。另外，於Klook客路、Travel Expert、Expedia等旅遊平台消費，可享折扣優惠或回贈。

匯立銀行：抽獎贏ps5

匯立銀行（WeLab Bank）沒有活期存款，但就有定期存款，不過方法採取「人數決定年利率」機制。公司會有不同批次的GoSave定期存款計劃，指定日數及滿足指定人數要求下，會有不同年利率。舉例來說，A計劃有20人參加，參加者可享0.45厘年利率，B計劃有80人參加，則可享0.75厘。公司亦設有私人貸款，實際年利率由1.68厘起，但實際還款額及利率視乎信貸評分及最終批核情况而異。

至於推廣優惠方面，以WeLab扣帳卡乘搭九巴，並拍一拍「e度嘟」機，可享每程減2元優惠，連同「WeLab Bank X KMB 遊戲活動」每月最多120元車資現金回贈。要留意，並非所有巴士路線都設有「e度嘟」機，參加者可先上匯立銀行網站查閱適用路線。近日公司又推出完成「WeLab Bank X KMB 遊戲活動」後分享，抽獎PlayStation5活動。參加者於指定日期完成遊戲，以帖文或限時動態方式於Instagram或facebook分享遊戲結果截圖，及直接發送截圖信息予WeLab Bank的Instagram或facebook官方帳戶，就可以參加該輪抽獎。

天星銀行：貸款計劃可申首60天免息免供

天星銀行（Airstar Bank）的主要投資者是小米（1810）及由李嘉誠家族的長和創立的尚乘集團。公司服務主要在於存款、貸款及外匯。活期存款方面，2021年8月18日起成功開戶的客戶享首2萬元5厘、2萬元至50萬元0.5厘。假設全新客戶將2萬元存放30元，可獲利息82.1元。港元定存利率較低，1個星期至12個月的年利率由0.05厘至0.6厘；人民幣定存利率較高，定存1個月至12個月的年利率由1.6厘至2.45厘。

相比起其他虛銀，天星銀行貸款更靈活，如利用大數據分析作審批，申請人毋須入息證明及住址證明，另可申請申請免手續費、行政費等。此外，如申請及提取之金融超過10萬元，可享60天免息免供，提取貸款後首60天不需供款。

明報記者 黃清瑤

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