陳永傑：美經濟轉弱 拖慢加息

美國是一個以消費帶動經濟的國家，密歇根大學消費者信心指數亦為投資界所重視，但重要的消費動力轉弱，意味美國經濟不妙。較早前雖然通脹高企有力推動加息，但現在消費力量明顯轉弱，通脹壓力自然消減，加息機會亦大打折扣。

新冠疫情對於美國以至全球經濟的打擊，這兩年可謂非常嚴重，海運的船隻以至空運的飛機，班次大幅削減，導致運費狂升，更造成到各個製造業的生產鏈，形成通脹急升。繼而美國聯儲局需要採取加息手段遏抑通脹，從而引致樓市股市等投資市場大幅動盪，不利全球投資氣氛。

疫情持續 衝擊美國經濟

現在部分國家經已採取與病毒共存的方法應對疫情，以求盡快恢復經濟活動。但新冠疫情始終揮之不去，仍在世界各國肆虐，導致部分國家應對疫情時鬆時緊，到頭來也會衝擊美國經濟活動。

現時美國經已愈來愈接近消費旺季的感恩節和聖誕節，美國消費力突然顯著轉弱，看來並非好兆頭。雖然美國因消費放緩可減輕通脹，藉此拖慢加息，有利全球樓市，但對世界各地來年向美國出口貿易卻非好消息。始終美國仍然是世界最大經濟體系，美國經濟活躍才會全面有利世界經濟活動，好過息口低沉只幫助了樓市及股市的投資市場。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]