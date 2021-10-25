廖偉強：樓宇供應增 代理更吃香

過去年多兩年的疫情期間，衣食住行當中，出遊旅行的遊旅業持續處於冰封時期，尤以承辦外國團的旅行社更為慘重，可謂無法成行，行內員工基本上一直處於放無薪假狀態！

服裝行業方面，看似不受疫情影響，但很多商業活動及社交活動的取消，導致相關服裝需求相應減少。况且疫情期間，很多人紛紛轉為網上購物，令部分以門市實體店銷售為主的服裝公司生意大受衝擊，特別是奢侈品牌的服裝行業，影響更為巨大。

飲食行業方面，相對旅遊及服裝行業有較為明顯的復蘇，因為大部分港人在疫情封關下難以出門旅遊或公幹，主要的消閑活動多為與朋友聯誼。不過，香港多數家庭的居住面積不大，親朋戚友的聚會很難在細小的單位內舉行，想大宴親朋更是難以實現，所以多數人都選擇外出聚餐。疫情嚴峻時，食肆生意大幅下滑，隨着疫情受控及當局放寬限制，目前不少食肆已如雨後春筍重新開業。

至於住屋方面，筆者相信屬衣食住行當中最好的行業。施政報告雖然定下未來20年的發展大計，但私人住宅供應量中，未來10年只有10萬伙，即平均每年只有1萬伙的供應，對目前香港市民熾熱的置業需求可算是杯水車薪。持續的供不應求下，地產代理不愁沒有生意，假以時日政府果真能大增供應，則發展商可以做到貨如輪轉，屆時地產代理的生意將會更加有升無跌！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]