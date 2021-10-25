馬泰陽：資金追磚頭 樓市有後勁

第四季有多個新盤緊接登場，按區域劃分，以將軍澳、沙田、元朗及天水圍等區為焦點區域，當中將軍澳海茵莊園已旋風式上載樓書及公布首張價單，首批單位推出312伙，有30伙折實價低於500萬元，當中更有4伙折實價低於400萬元，吸引全城目光。沙田星凱．堤岸周末亦展開次輪銷售；同時，洪水橋#LYOS、堅尼地城KENNEDY 38、天水圍Wetland Seasons Bay第2期有機會緊接推售，力吸各路客源，預期今季新盤銷售量有機會超越5000伙水平，較上季升兩成，並創近10季新高。若以全年計，今年新盤銷售量有望挑戰1.8萬伙，按年升近兩成半。

據土地註冊處資料顯示，2019年11月至今年10月（截至18日），二手住宅註冊量錄104252宗，較早兩年升約兩成，反映放寬按揭保險措施湊效，成功協助不少市民上車置業。當中逾600萬至1000萬元二手物業的註冊宗數表現突出。該類金額物業二手註冊量，近兩年錄43873宗，較前兩年同類大幅升約74.3%。

疫情受控，本港經濟活動逐漸回順，各行業失業情况改善，港府公布，7月至9月香港失業率為4.5%，為2020年1月至3月以來低位；最新就業不足率跌0.1百分點至2.1%，為市場帶來正面信息，無疑為有意置業人士注入強心針。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]