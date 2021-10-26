匯控重啟回購 明年或恢復每季派息 上季多賺76%勝預期 料全年信貸淨回撥

明報記者 歐陽偉昉

匯控列帳基準除稅後利潤為42.42億美元，按年升1.08倍。雖然利潤和回購有驚喜，匯控公布業績在下午復市後，股價一度推高至47.35元，升1.29%，續創今年6月中以來的高位，不過其後升幅收窄，收報46.7元，僅升0.43%，與績前相若。昨晚美股初段，匯控ADR較港收市升1%。

港股價無反應 ADR升1%

去年英國監管當局為應付新冠肺炎引起的經濟衝擊，要求銀行停止派息和回購以保留資本，帶動匯控的資本比率保持高於目標範圍，不過相關限制已在今年7月解除。匯控表示，相信集團已走出最近數季的谷底，基於對前景的信心，加上集團資本實力雄厚，因此宣布回購。

不過匯控今年仍沒有恢復季度派息，集團表示，在明年2月公布2021全年業績或之前，再審視是否恢復季度股息。邵偉信表示，今年主要盈利來自預期信貸損失回撥，考慮盈利的質素，預期今年度派息比率，應會在40%至55%目標的下限範圍。有別於疫前有固定派息金額，匯控明年後的派息比率會維持在上述目標水平。邵偉信表示，日後處理過剩資本時，若沒有合適投資促進原生增長或進行小型收購的機會，則會用於回購。

今年不派季息 全年股息近指引下限

匯控第三季預期信貸損失錄得6.59億美元回撥，高於次季的2.84億美元，去年同期則為撥備7.85億美元。首三季至今已淨回撥13.78億美元，這反映經濟狀况保持穩定，以及信貸表現較預期為佳。邵偉信預計，今年全年會淨回撥14億美元。他表示，去年因為疫情而作的第一和第二級信貸損失撥備，有七成已經回撥，而餘下的12億美元不會全數回撥，預期第四季有小量回撥，也有部分在明年上半年釋放。他預期到明年下半年，預期信貸損失才會返回平均貸款30至40點子的中期目標正常範圍。

摩根士丹利發表報告，稱第三季信貸損失回撥好過預期，將匯控今年和明年每股盈利預期，提高7.5%和4.2%，看好可受惠於低信貸撥備和英倫銀行提早加息，並看好2022年和2023年將各回購20億和10億美元。該行將匯控目標價由48元升至50元，評級維持在「與大市均等」，行業前景為「審慎」。