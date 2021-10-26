祈耀年暗示沒向恒大貸款 稱匯控風險可控

內地近千億美元企業貸款 地產佔兩成

匯控昨日披露，截至今年上半年，該行在內地有超過990億美元企業貸款，房地產貸款為佔比最大的行業，約佔兩成，即196億美元（見圖2），撇除49億美元貸予來自香港的地產商，其餘147億美元是貸向內地房地產商。

匯控又表示，該行有66%的房地產貸款，客戶風險評級（CRR）為1至3級，有94%風險敞口，可被視為與「BB-」以上投資等級等同。匯控稱，該行高度挑選客戶，專注於過往表現強勁的頂級房地產發展商，截至今年上半年，主力投放於第一級及第二級城市項目，有63%貸款投放予主要經營住宅項目的房地產商。

祈耀年表示，該行熟悉貸款的內房客戶，除了在內地，在國際市場亦有業務關係。該行在房地產貸款取態保守，規模相對全行的資產細小而且管理良好，貸款擔保除樓宇本身，還包括不同的資產，因此認為內地對房地產的監管，不會對匯控有明顯的衝擊。