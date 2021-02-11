比亞迪傳獲Tesla電池訂單 股價首破300元

據維科網表示，業界近日傳出消息，特斯拉正積極引入寧德時代以外的其他LFP電池供應商，目前比亞迪或已獲得特斯拉一份10GWh的電池訂單。大和表示，鑑於特斯拉計劃於全球逐步將LFP電池用於其標準系列車型，故認為該公司尋找第二個LFP電池供應商合理，以管理供應鏈風險，大和重申對比亞迪「買入」評級。

比亞迪半導體分拆深圳上市

比亞迪昨晚公布，分拆比亞迪半導體於深圳上市一事，已獲港交所（0388）批准。

其他車股昨日做好，長汽（2333）升4.3%，小鵬汽車（9868）升3.1%。理想汽車（2015）升2%，吉利（0175）升近1%。GX中國電車ETF（2845）創新高，升3.8%至198元。

恒指昨續在26,000點水平整固，收市僅升5點，報26,132點，成交額1112億元。國指收跌0.37%，科指跌0.14%。

北水淨流入32.09億元。獲野村上調目標價至122元的快手（1024）淨流入近19億元，股價升逾5%。

截至昨晚11時45分，恒指夜期報26,103點，低水29點。