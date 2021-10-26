發改委審查煤炭報價機構

發改委稱，為規範價格指數行為，發改委價格司會同有關方面成立聯合工作組，根據《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行）》，對國內具有全國影響的所有煤炭價格指數編制發布單位，啟動價格指數行為評估和合規審查。對評估和合規審查中發現的違規行為，將依規採取約談、公開曝光、限期整改、暫停發布、列入失信名單等懲戒措施；對構成違法的，則由相關部門依法追究法律責任。

煤礦紛減價 能源股全線升

發改委日前又發布消息指，山西、內蒙古和陝西等煤炭主產區多處煤礦主動降低煤炭坑口銷售價格，平均每噸減幅達100元人民幣以上，最高降價達到360元。

在消息刺激下，昨電力、儲能、煤炭、新能源股等均急升，當中東方電氣（1072）升10.67%；哈爾濱電氣（1133）升7.87%；龍源電力（0916）升8.48%；中廣核新能源（1811）升5.07%；華潤電力（0836）升4.86%；中國電力（2380）升3.76%；兗煤（1171）升1.47%等。