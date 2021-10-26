港華引私募基金入股集28億 擬購煤氣再生能源業務 李家傑任主席

明報記者 陳偉燊

港華昨日開市前停牌，股份將於今日復牌。港華行政總裁黃維義昨日表示，集團擬發展的智慧能源業務涵蓋光伏、儲能、能效管理、碳及電力交易領域，將爭取到2025年發展到擁有200個零碳園區項目，供應16吉瓦電力，預料總投資近600億元人民幣。他估計，5年後集團來自智慧能源的業務的利潤，比例將和現有城市燃氣業務相若。

今次港華引入Affinity，配股部分每股配售價5元，較停牌前收市價5.15元折讓2.91%，發行逾1.16億股，涉資近5.84億元。另集團將向Affinity配售5年期年息1厘可換股債券，本金總額約22.17億港元，行使價6.33元，較停牌價溢價約22.91%，倘行使換股權，Affinity最多將持股13.31%，大股東煤氣則仍持近六成控股權。

港華表示，煤氣將另外在符合《上市規則》及法規下，向集團注入屋頂太陽能光伏系統業務。港華本身在2016年已開始投資供熱、能源互聯網和工商客戶智慧能源等業務，並計劃進軍發展分佈式光伏業務。

集團新任主席李家傑昨日在會上自稱「科技發燒友」，他表示集團會物色更多科技創新及應用，又提到發展太陽能的成本已大降，蓄能技術及數字化平台亦已屆應用階段。他表示與Affinity已認識多年，大家的策略是共同追求發展智慧能源，協助減碳，並當仁不讓，冀對國家減碳目標作貢獻。

黃維義：不會出售城市燃氣業務予母企

黃維義補充，現有城市燃氣業務是集團的基礎，加上早前落實與上海燃氣合作，業務仍在擴大中，因此不會出售予母公司。隨着集團投入智慧能源業務，今年會爭取參與30個零碳園區項目，現階段已落實25個項目。

Affinity創始人及董事長鄧國耀表示，集團今年一直追尋全球的清潔能源、智慧能源投資企業投資，並會選擇與已具備營運設施及足夠管理資源的平台合作，落實快速發展，因此選擇了港華燃氣作為伙伴。