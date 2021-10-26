無牌諮詢服務判罪 百年資本董事上訴失敗

羅世鴻僅就其個人定罪提出上訴，他在書面陳詞中指出，裁判官沒有考慮他是否理解警誡會面的真正性質及意思，惟法官認為他當時完全明白，清楚知道自己是被調查對象情形下自願參與會面，同時擁有保持緘默及在律師陪同下出席的權利。

羅又稱，裁判官沒有充分考慮他是否有控罪所要求元素，但法官指羅及其公司是否曾提供上市諮詢服務並非判斷罪行元素，只需證明公司曾顯示該業務，以及羅曾經協助顯示。在本案中，公司明顯地透過合同條款清楚表示他們經營法例定義下的「就機構融資提供意見」業務，足以構成顯示元素。

百年資本約於2013年無牌向譽宴提供上市諮詢服務，並收取合共299萬元費用。羅世鴻作為公司唯一董事，被指協助公司如此顯示，或者同意或縱容該罪行。百年資本及羅世鴻去年被裁定罪名成立，僅罰款合共3萬元，以及須支付證監調查費用。