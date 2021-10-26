戶戶送調查報告：75%餐廳無宣傳消費券

三成受訪餐廳稱計劃沒幫助

戶戶送昨日公布第三季「餐廳信心指數」調查結果，上次調查有過半數受訪餐廳伙伴表示已因應消費券着手制訂市場推廣及宣傳活動，然而本季調查發現，75%受訪餐廳並無進行任何宣傳或市場推廣。另外，有逾67%受訪餐廳表示消費券計劃對推動生意略有幫助，但31%則稱計劃沒有幫助。

隨堂食限制已較上年放寬，調查發現近54%餐廳的堂食收入增加，較上一季增加4個百分點；29%則收入持平。48%餐廳本季業績好轉，上一季只有36%。利潤下降的餐廳只佔25%，較上一季的42%大幅改善17%。根據現行疫苗氣泡下的餐飲處所分類，B類仍佔受訪餐廳伙伴的最大比例（49%）；C類由上一季的12%升至23%，顯示部分餐廳由B類轉為C類經營。

營運成本方面，63%受訪餐廳表示營運及可變動成本（如食材及消毒措施費用）較上一季增加，顯示在旅遊限制與疫情的影響下，食品供應鏈仍未穩定。不過96%受訪餐廳都無意於2021年第四季進行裁員或要求員工放無薪假。