三葉草生物招股 入場費6818元

12家券商共借出3.23億元孖展額

三葉草生物擬合共發售1.5億股H股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多20.25億元。昨首日招股，以券商孖展額計已足額，綜合12家券商，共借出3.23億元孖展額，當中時富金融借出1億元，富途借出6665萬元，盈立借出6000萬元。

據初步招股書顯示，三葉草生物過往未曾獲得任何產品銷售收益，截至2019年及2020年底止年度，以及截至今年4月底止四個月，總虧損分別為4860萬元（人民幣，下同）、9.13億元及9.09億元；集團研發成本分別為2887萬元、3755萬元及9731萬元。

另一「B股」、微創醫療（0853）旗下的微創機器人（2252）將於今日中午截飛，昨日孖展率先截止認購。

微創機器人今日中午截飛

綜合券商數據，該股孖展上周四（21日）招股首日，孖展額為71.75億元，昨日截止時則錄得126.56億元，僅計券商孖展，超購逾80倍。其中，富途借出33.49億元，輝立借出15.3億元，耀才借出13億元。該股將於下月2日掛牌上市。