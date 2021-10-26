獲史上最大訂單 Tesla市值首破萬億美元

標指早段創新高

摩根士丹利（美：MS）分析師Adam Jonas，鑑於特斯拉上季表現強勁，維持對其股票的買入評級，目標價上調至1200美元。受特斯拉的升勢帶動，納指午夜前升0.6%。本周Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）等科技股陸續公布業績，標普500指數早段創新高，道指接近破頂。

Hertz的聲明表示，這批電動車將在未來14個月內交付，租戶下月起可在美國主要城市及歐洲部分地區的Hertz租賃點，租用Model 3。客戶將可使用特斯拉的超級充電站網絡，而Hertz也在建設自己的充電設施。彭博社稱，雖然租車公司通常要求汽車製造商提供大幅折扣，但今次訂單的規模意味Hertz支付的價格接近Model 3訂價。

Model 3成歐洲9月銷量冠軍

Hertz的目標是使其全球近50萬部汽車及貨車電動化，是其今年6月走出破產保護後的首個重大舉措。Hertz臨時行政總裁菲爾茲（Mark Fields）本月早前表示，特斯拉是唯一能大規模生產電動車的製造商。Hertz早段在場外交易的股價升14%，高見28.25美元。此外，Jato Dynamics的數據顯示，特斯拉的Model 3擊敗雷諾（Renault）（法：RNO）的Clio等車型，成為歐洲9月銷量冠軍，是電動車的重要里程。

（綜合報道）

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