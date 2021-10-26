曾國平：薪金．鹽．牛肉飯

美國勞工短缺 食店生意難做

薪金上升強勁，就業人口比疫情前還要少一截，證明隨着美國經濟和日常生活逐漸回復正常，勞工需求增長幅度遠超供應。有工不願做，有人沒工做，解釋有好幾個，疫情期慷慨解囊的失業福利政策是其中之一，但根據實證研究，這原因不足以解釋供求的巨大落差。各行各業加薪吸引勞工，食店門前貼滿招聘啟事，似乎還會維持一段時間。

籠統來說，英語中薪金分為wage和salary。廚房外的侍應，算是低技術勞工，回報多以時薪（wage）計算（另加可以很可觀的小費），多做少做較為靈活；廚房內的大廚，就是專業人士了，人工多以年薪（salary）為單位，相比下是較固定的生產成本。是以我們只有最低工資minimum wage，而沒有minimum salary這回事。

分清wage與salary的分別

Salary一字，說來話長。追溯字源，此英文字是從鹽（salt）而來，至於兩者何以有關，最流行的解釋是古羅馬士兵曾有「買鹽津貼」。此說法雖常見諸網上搜尋結果，但似乎沒有什麼根據，頗有以訛傳訛的嫌疑。聽過的另一版本，來自《論法的精神》，孟德斯鳩提到摩爾人到非洲交易，以其盛產的鹽換取黃金。也許，一度是流通貨幣的鹽，意義上從來都有銅臭味，後來就漸漸跟薪金扯上關係了。

日本忠心耿耿刻苦耐勞的打工仔稱為salaryman，直接套用字源的意思也就是「鹽人」。看似九唔搭八，但細心想想又似乎有其微妙道理。睡眠不足，飲酒過多，食東西難免就有較多鹽分，而薪金報酬有限，又鹹又便宜又飽肚的某某家牛肉飯自然就是低級打工仔的恩物了。給打工仔吃掉的牛（cattle）拉丁文為pecu，跟鹽一樣也曾有貨幣功能，一度是身家財產的重要量度指標。今天英文中與錢有關的形容詞pecuniary，正是從牛而來的。

我們可利用以上幾個字造句，集齊鹽和牛古今的意思：Salarymen in Japan often eat cheap and salty Gyudon （beef and rice） for pecuniary reasons。一邊寫一邊想起牛肉和洋葱蓋在白飯上的畫面，竟有點肚餓。慶幸日本牛肉飯材料簡單，隨時可以自己做，不用冒摸食店門釘的風險。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]