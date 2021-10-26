劉宇亮：內房趨中性 看好紙業物流
文章日期：2021年10月26日
【明報專訊】10月23日閉幕的第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十一次會議通過決定，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作，為期5年。雖然細則未出台，如稅率、起徵點等只能等，但預計試點城市要是近年來房價漲幅較大、難以控制房價上漲的城市、人口大量流入，財政收支卻良好、對土地財政依賴度低的城市。
內房板塊在9月中見低位後反彈強勁，行業自底位上升了25%，跑贏同期上升8%的恒指。內房股大多數回升到8月時的水平，房地稅有可能觸發獲利盤令短期受壓。中線而言，筆者對內房板塊持中性態度，六中全會將會在11月8日至11日舉行，市場對信貸寬鬆有預期和降低了對系統性風險的擔憂。但對銷售和增長持續性方面，仍然存在疑問。
房產稅或觸發內房股獲利盤
11月的焦點「雙11」預售已於近日正式開啓，今年主題催熱網紅經濟，帶貨生意額勢破紀錄，帶旺紙業股和物流股。「雙11」衍生數以億計的商品包裝需求，紙業股絕對可直接受惠。10月份以來，晨鳴紙業（1812）、玖龍紙業（2689）、華泰紙業、岳陽紙業等多家紙企紛紛發布漲價函，其中玖龍紙業一天連發6份漲價函備受市場關注。從漲價品種來看，瓦楞紙近期漲價迅猛。國慶以來，瓦楞紙平均上漲超過400元/噸，目前瓦楞紙均價4387.5元/噸，較去年同期上漲超過30%，價格達到年內最高點。
物流業方面，疫情期間雖然刺激快遞的強大需求，但物流企業採取補貼減價策略，最近中國政府加強平台非理性價格的監管，下半年起地方政府為物流行業設定底價，參與者的市場份額上限。物流業價格戰有望緩和，近期快遞行業價格亦有所回升，可留意京東物流（2618）。