穆迪檢討澳博評級 展望負面

倘再融資延遲 將調低評級

澳博昨日股價收報6元，升2.92%。Sean Hwang表示，澳博的信貸質素及與銀行的長期關係，仍可有能力籌集所需資金，但仍會受若干監管流程及資本市場出現不明朗情况所影響。穆迪新聞稿稱，澳博自今年初開始就2022年2月份到期的銀行融資安排再融資，並已在上半年透過發行無擔保債券融資93億元，將原先在2020年底的190億元銀行債務，降至今年6月底的90億元水平，並正就與銀行商討將餘下貸款，以新銀團融資替換。

不過，據穆迪理解，有關貸款安排受制於若干監管流程，既耗時亦難以在時間上作預算。若未來兩至三個月內出現不可預見的延遲，或未能完成必需的程序，澳博將需轉移尋求其他融資渠道，並且在債券到期日方面只能作有限的緩衝，令澳博面對非其可以控制的不明朗資本市場情况。

穆迪認為，觀乎澳博過去的經營成績及手上具質素資產，加上與銀行的長期關係，其相信澳博會獲得足夠的銀行額度或債券融資。該行表示，今次檢討將聚焦於澳博能否如期籌組銀行融資或準備後備方案。

澳博預期資金可支持營運2.8年

一旦澳博取得足夠融資償還將到期的債款，確保流動性，將確認保留澳博評級。若然澳博在未來3個月內於再融資的進度不理想，便會將澳博的評級調低。

據澳博今年5月在澳門披露的財務文件顯示，預期以現有現金及銀行額度支持下，若繼續零收入及持續淨流出，最長料可支持營運2.8年。