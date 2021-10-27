大行續唱淡 海底撈再挫5％ 連瀉4日

瑞信削目標價兩成至25.5元

受不利消息拖累，海底撈股價連瀉4日，繼周一單日挫9%後，昨日再收跌約5%至25.25元，為52周低。瑞銀在周一調低海底撈目標價後，昨日輪到瑞信，瑞信稱，近日從消息渠道得知，由於海底撈復蘇時間遜於同業，加上減舖長遠有利翻枱率回升，故集團對於關閉部分虧損門店以改善整體盈利率，轉趨開放態度。

報告又指出，海底撈今年內預計將縮減約150間虧損門店，較早前預期的20間大幅增加，當中主要以持續錄得損失及無復蘇迹象的店舖為主。該行下調今年新開門店數目預測，由早前的380間，調整為250間；並將期內翻枱率提高至3.1倍，每股盈利預測下降59%。另該行將集團目標價由32元減至25.5元，維持「中性」評級。

港股方面，恒指昨日終結兩連升，早上高開102點見全日高位，惟午後跌幅已擴大至226點，並受制於100天線約26,571點關口，最終收跌93點或0.36%，報26,038點。發盈警的阿里健康（0241）昨日收報10.98元，跌10.9%，屬表現最差藍籌。

德銀：恒指明年底或見37000點

彭博引述德銀的報告稱，恒生指數到明年底可能達到37,000點，較昨日高42%；國指的目標價為14,000點，較昨日收市高51%。德銀認為，股票應該會成為中國新增儲蓄的首選資產類別，對於內地投資者來說，股票比其他資產類別問題更少。