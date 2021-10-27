新特首條件「由政府想好了」

向深港星推介發展糧食生產技術 曾遭拒

周凱旋提到，她曾於2013年分別向香港、新加坡及深圳3地政府進行推介報告，希望發展糧食生產技術；惟3個政府給出的態度截然不同，其中甚至有政府表示「我們無興趣，我們無地給你們」。雖然未有透露港府當時的回應，周凱旋認為每屆政府也有「醒覺科技的重要」，更表示旗下投資「既然已有成品給大家看到，就盡綿力去做」。

她表示，自己無特別估計各地政府反應，「主要是李先生喜歡分享，他自己很興奮，所以我們就做」；而根據不同經驗，得出「反差頗大」的感覺。

問及旗下投資如何落戶香港，周凱旋直言「也要對方願意讓你落地才行」，不過認為產品只要受歡迎，就會自然落地。她強調公司一直努力尋覓不同合作，「我們可以主動走入廚藝學院，讓未來廚師知道如何應用新食材，創造新事物。」

周凱旋稱，維港投資正與不少本地企業合作，不過未有透露更多詳情。她又指，「我覺得我們香港人很聰明，在品牌、產品利用新科技的成功，也是指日可待」，認為「香港不要害怕與眾不同」。