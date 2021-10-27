港上月進出口增幅放緩

出口內地增幅顯著放緩

上月本港整體出口貨值為4418億元，按年升16.5%，增長則較前月的25.9%放緩。整體進口貨值為4842億元，按年升23.5%，增長同樣較前月的28.1%放緩。

出口按國家或地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值按年升15.6%，當中，輸往新加坡出口貨值升86.3%，韓國升58.8%，台灣升53.6%，印度升27.6%，中國內地升11.2%。大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，出口往內地的按年增長由8月的30%顯著回落至9月的11.2%，一方面由於去年第三至第四季是內地經濟率先復蘇時期，使去年同期基數略高，同時也可能反映內地近期經濟放緩壓力增加，或影響對本港的出口需求；另一方面，出口往多個亞洲區經濟體的增長均見改善，他認為是受惠於經濟活動恢復。

溫嘉煒又預期，今年第四季本港整體出口或稍為放緩至20%以下，反映內地經濟的放緩壓力以及個別地區再次出現疫情，以及環球供應鏈樽頸可能會持續一段時間；至於進口則有望保持20%，主要受惠於香港本地需求逐步改善，以及轉口需求繼續復蘇。政府發言人表示，多個地方的供應瓶頸可能會阻礙環球生產和貿易活動，政府會密切留意相關情况。