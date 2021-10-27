荷退休基金擬分段售化石燃料投資組合 涉逾1355億

主席：自行激進改變 推動能源轉型

儘管ABP可能沽清手上的蜆殼持股，但該股昨晚未見大跌。香港時間晚上11時10分，報21.18歐元，升0.12%。ABP已於去年4月着手催促蜆殼加強應對氣候問題。在ABP的組合內，蜆殼的股份價值約5.82億歐元（52.57億港元）。是次ABP的宣布，是緊接加拿大第二大退休基金CDPQ後，另一退休基金不再沾手化石燃料事業投資。

ABP主席Corien Wortmann解釋，是次舉動，原因在於其發覺作為股東，欠缺機會推動所投資的公司，進行必要的顯著能源轉型，因此需要自行作激進改變，並聚焦在推動電力公司、汽車及航空業進行能源轉型，同時計劃於明年設定新的削減二氧化碳目標。

（綜合報道）

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