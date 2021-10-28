許家印抵押布力徑屋料套現3億
文章日期：2021年10月28日
【明報專訊】中國恒大（3333）財困，日前更有指中央要求公司主席許家印以其私人財富緩解中國恒大的債務危機，土地註冊處顯示，由許家印相關人士持有之山頂布力徑洋房，本月由中國建設銀行（亞洲）承造按揭，估計可套現約3億元。
土地註冊處顯示，上述山頂布力徑10號B屋，於10月19日獲中國建設銀行（亞洲）承造按揭，惟未有顯示按揭金額。物業由源訊有限公司持有，董事為譚海軍，據悉為許家印「管家」。該洋房現時市值約7億元，若以按揭上限約40%計算，估計可套現約3億元。事實上，許家印出任董事的巨山有限公司 ，上月亦轉由譚海軍出任董事，該公司正持有毗鄰的布力徑10號C屋。
永光譚逢敬等7500萬沽深9四房戶
此外，市場消息稱，香港仔深灣9號6座中層B室，實用1703方呎，4房間隔，最新連車位以約7500萬元售出，實呎44,040元。單位由耀能置業有限公司2011年約4243萬元購入，翌年再以155萬元購入車位，共涉4398萬元，帳面獲利約3102萬元或約七成。資料顯示，耀能置業董事包括永光地產大股東譚逢敬等。
內地女裝董事長25萬租出銀景峯洋房
中原區域營業董事陳沛堯稱，西貢銀景峯單號屋，實用2977方呎，4房4套房間隔擁6547方呎花園及私人泳池，以25萬元租出，創西貢屋苑洋房新高。業主為環宇發展亞太有限公司，公司董事為內地時尚女裝潮牌洛麗帕董事長林聰麗，上月1.575億元買入，租金回報1.9厘。