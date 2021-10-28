許家印抵押布力徑屋料套現3億

土地註冊處顯示，上述山頂布力徑10號B屋，於10月19日獲中國建設銀行（亞洲）承造按揭，惟未有顯示按揭金額。物業由源訊有限公司持有，董事為譚海軍，據悉為許家印「管家」。該洋房現時市值約7億元，若以按揭上限約40%計算，估計可套現約3億元。事實上，許家印出任董事的巨山有限公司 ，上月亦轉由譚海軍出任董事，該公司正持有毗鄰的布力徑10號C屋。

永光譚逢敬等7500萬沽深9四房戶

此外，市場消息稱，香港仔深灣9號6座中層B室，實用1703方呎，4房間隔，最新連車位以約7500萬元售出，實呎44,040元。單位由耀能置業有限公司2011年約4243萬元購入，翌年再以155萬元購入車位，共涉4398萬元，帳面獲利約3102萬元或約七成。資料顯示，耀能置業董事包括永光地產大股東譚逢敬等。

內地女裝董事長25萬租出銀景峯洋房

中原區域營業董事陳沛堯稱，西貢銀景峯單號屋，實用2977方呎，4房4套房間隔擁6547方呎花園及私人泳池，以25萬元租出，創西貢屋苑洋房新高。業主為環宇發展亞太有限公司，公司董事為內地時尚女裝潮牌洛麗帕董事長林聰麗，上月1.575億元買入，租金回報1.9厘。