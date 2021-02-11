恒指跌逾400點 瑞信稱未宜重返中國市場
文章日期：2021年10月28日
【明報專訊】恒指在連續5日突破26,200點不果後，昨日裂口回落至26,000點之下，走勢轉弱。早前有反彈迹象的科技股，昨日領跌，美團（3690）跌5%，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）均跌近3%，拖累科指跌212點或3.19%，收報6441點。而北水連續第二日淨流出，亦主要沽出科技股。
北水第二日淨流出 主要沽科技股
恒指昨日收報25,628點，下跌409點或1.57%。在上周三裂口高開後，恒指一直在26,000點以上，且連續5日盤中均上試26,200點，但收市均守不住。而昨日的下跌裂口與上周的上升裂口一致（見圖），此前5日恐成短期頂部。
30隻科指成分股無一上升，且二線科技股跌幅較大，眾安在綫（6060）、平安好醫生（1833）、明源雲（0909）等均跌逾6%。海底撈（6862）是表現最差的藍籌股，被一眾大行唱淡要關閉虧損分店，昨股價再跌7.5%至23.35元，續見52周低，且締造5連跌，其間累跌22%。
匯控3連升見近4月高位
早前發盈警的阿里健康（0241）昨日再跌6%，收報10.32元，3連跌累挫18%。周一宣布重啟回購兼業績理想的匯控（0005）逆市3連升，昨日升0.7%至47.85元，是近4個月高位。
瑞信維持中資股「減持」評級
早前雖有大行唱好港股或中資股，但瑞信昨日發表報告稱，現時未是時候重返中國市場，雖然部分投資者已對中國市場改觀，但該行認為應該等待監管政策變得更明朗，而且無論從宏觀經濟或每股盈利增長動力來看，亞洲其他市場都比中國吸引。而中國亦會維持穩健而非刺激的貨幣政策。因此，瑞信維持中資股「減持」評級，中資股保持高度選擇性，較看好電動車、能源及原材料。
雖然科技股昨日走弱，但近一個月的反彈，卻令內地明星基金經理受惠。據彭博報道，有「公募一哥」之稱的張坤，所管理的易方達中小盤混合基金於上月初把港股納入投資範圍。自基金更名到9月底不足一個月的時間，該基金淨買入騰訊逾500萬股，並分別持有京東（9618）及港交所（0388）。
根據彭博數據，該基金近1個月回報約為7.8%，超越96%的同行。該基金年初至今仍下跌8.5%，在同行中處後6%的位置。